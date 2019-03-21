ملازم طيران فنزويلى هارب ينشر تسجيلات تؤكد تعذيب النظام لمعارضيه

كتبت فاطمة شوقى

نشرت مجلة "سيمانا" الكولومبية عدد من الصور التى تؤكد وجود تعذيب فى فنزويلا على أيدى النظام الفنزويلى برئاسة نيكولاس مادورو، حيث قدم ملازم هارب مقاطع فيديو إلى منظمة الدول الأمريكية التى سجلها بكاميرا خفية.

وأشارت المجلة إلى أن الصور المثيرة سجلها ملازم طيران أطلق على نفسه اسم رونالد دوجارت، يبلغ 27 عاما، وانشق فى نهاية فبراير ، لرؤية الكثير من الوحشية والقمع والتعذيب تجاه أكثر من 70 محتجزا محرومين من الحرية فى هليكويد فى فنزويلا.

وفى تسجيلات الفيديو، يوجد سجناء محبوسون ، أحدهم مريض للغاية وهو يظهر جرة من البول الدموى واليدين والقدمين المربوطة الثالثة ، معصوب العينين ، ويتوسل لمدة ساعتين دون استخدام اليدين، هذا الشخص عقيدً ، يقول دوجارت إنه رآه فى مثل هذه الحالة لمدة 30 يومًا.

وشارك المدير التنفيذى لمعهد كاسلا والمندوب أمام المحكمة الجنائية الدولية ، تامارا سوجو ، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ، لويس ألماجرو ، فى مؤتمر مع الملازم الشاب الهارب.

وسيتم تسليم هذه الفيديوهات وغيرها عن وجوه الحراس المحتجزين فى كاسلا إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبًا ، بالإضافة إلى حالات التعذيب الموصوفة اليوم، وقال تامارا سوجو إن على العالم أجمع أن يطالب بوقف اغتصاب مادورو وسلسلة قيادته الإجرامية.

وخبأ الرجل كاميرا فى زيه العسكرى وسجل الصور الرهيبة، وقال المنشق " السجين كان يتعرض للصدمات الكهربائية على أجزاء مختلفة من الجسم ، و الاختناق بالبلاستيك و تعليقه من الرأس"، وقال إنه عاش شهورا من الرعب والتفكير فى كيفية مساعدة المحتجزين وتخلصهم من رؤيتهم يعانون.