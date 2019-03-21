video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ملازم طيران فنزويلى هارب ينشر تسجيلات تؤكد تعذيب النظام لمعارضيه

الخميس، 21 مارس 2019 11:27 ص
ملازم طيران فنزويلى هارب ينشر تسجيلات تؤكد تعذيب النظام لمعارضيه ملازم طيران فنزويلى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

نشرت مجلة "سيمانا" الكولومبية عدد من الصور التى تؤكد وجود تعذيب فى فنزويلا على أيدى النظام الفنزويلى برئاسة نيكولاس مادورو، حيث قدم ملازم هارب مقاطع فيديو إلى منظمة الدول الأمريكية التى سجلها بكاميرا خفية.

وأشارت المجلة إلى أن الصور المثيرة سجلها ملازم طيران أطلق على نفسه اسم رونالد دوجارت، يبلغ 27 عاما، وانشق فى نهاية فبراير ، لرؤية الكثير من الوحشية والقمع والتعذيب تجاه أكثر من 70 محتجزا محرومين من الحرية فى هليكويد فى فنزويلا.

 

وفى تسجيلات الفيديو، يوجد سجناء محبوسون ، أحدهم مريض للغاية وهو يظهر جرة من البول الدموى واليدين والقدمين المربوطة الثالثة ، معصوب العينين ، ويتوسل لمدة ساعتين دون استخدام اليدين، هذا الشخص عقيدً ، يقول دوجارت إنه رآه فى مثل هذه الحالة لمدة 30 يومًا.

 

وشارك المدير التنفيذى لمعهد كاسلا والمندوب أمام المحكمة الجنائية الدولية ، تامارا سوجو ، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ، لويس ألماجرو ، فى مؤتمر مع الملازم الشاب الهارب.

 

وسيتم تسليم هذه الفيديوهات وغيرها عن وجوه الحراس المحتجزين فى كاسلا إلى المحكمة الجنائية الدولية قريبًا ، بالإضافة إلى حالات التعذيب الموصوفة اليوم، وقال تامارا سوجو إن على العالم أجمع أن يطالب بوقف اغتصاب مادورو وسلسلة قيادته الإجرامية.

 

وخبأ الرجل كاميرا فى زيه العسكرى وسجل الصور الرهيبة، وقال المنشق " السجين كان يتعرض للصدمات الكهربائية على أجزاء مختلفة من الجسم ، و الاختناق بالبلاستيك و تعليقه من الرأس"، وقال إنه عاش شهورا من الرعب والتفكير فى كيفية مساعدة المحتجزين وتخلصهم من رؤيتهم يعانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تعلن دعمها لجهود حكومة فنزويلا للتسوية السلمية فى البلاد

ريابكوف: موسكو ترفض سياسة الولايات المتحدة فى فنزويلا

أنصار زعيم المعارضة فى فنزويلا يستولون على مقار دبلوماسية فى الولايات المتحدة

وزير الخارجية الروسى: أى تدخل عسكرى فى فنزويلا "غير مقبول"

فنزويلا

ازمة فنزويلا

نيكولاس مادورو

تعذيب




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة