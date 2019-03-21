مكتبا توثيق نادى الصيد والنادى الأهلى ينضمان إلى مكاتب نظام الشباك الواحد

كتب إبراهيم قاسم

تواصل وزارة العدل افتتاح مكاتب التوثيق بعد رفع كفاءتها، حيث انضم اليوم مكتب توثيق نادى الصيد بالدقى إلى سلسلة مكاتب التوثيق التى قامت الوزارة برفع كفاءتها، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، وجاء اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل به داخل مكتب التوثيق، ويقوم هذا النظام المميكن بالكامل على اختصار أوقات تقديم الخدمات للمواطنين والمتاحة بمكتب التوثيق، كما أنه مزود بنظام خدمات النداء الآلى والبصمة الإلكترونية.

وجدير بالذكر أن وزارة العدل قد افتتحت أيضا مكتب توثيق النادى الأهلى بالجزيرة وكذا مكتب ضواحى المنيا وأسيوط النموذجى وسوهاج النموذجى بعد رفع كفاءة هذه المكاتب وبالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجارى حالياً تطوير مجموعة من المكاتب الأخرى تمهيداً لإفتتاحها على ذات النهج، الأمر الذى سوف يحدث نقله نوعية فى خدمات التوثيق على مستوي الجمهورية شمالاً وجنوباً.