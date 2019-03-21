مقتل 6 أشخاص وإصابة 36 أخرين فى انفجار مصنع كيماويات بالصين

رويترز

قالت السلطات ووسائل إعلام رسمية إن انفجارا وقع فى منطقة صناعية فى شرق الصين اليوم الخميس وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 بإصابات بالغة.

وذكرت السلطات فى مدينة يانتشينج الواقعة فى إقليم جيانجسو فى بيان أن جهود الإنقاذ مستمرة. وذكر الإعلام الرسمى أن السلطات تحقق لمعرفة سبب الانفجار.

وأظهر مقطع مصور وصور نشرتها وسائل إعلام حريقا ونوافذ محطمة فى المبانى القريبة. وقال الإعلام الرسمى إن من بين المصابين أطفال روضة قريبة من المنطقة الصناعية.

ويتصاعد الغضب الشعبى بشأن إجراءات السلامة فى الصين بسبب حوادث صناعية تتراوح بين كوارث مناجم وحرائق فى مصانع.