مطار القاهرة يشارك الركاب الاحتفال بـ"عيد الام" بصالات السفر والوصول

كتبت رحاب نبيل

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزى ، بالاحتفال بعيد الأم مع الركاب من مختلف الجنسيات، داخل صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي .

وقام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الهدايا الرمزية على الراكبات داخل الصالات ، وقد أعربوا عن فرحهم بذلك الاهتمام وعمت البهجة والسرور داخل أجواء الصالات .

وأكد المهندس أحمد فوزي ان ذلك فى أطار أهتمام الدولة بدور المرأة فى المجتمع بصفة عامة ، والأم بصفة خاصة ، كونها مسئولة عن تربية وتنشئة شباب المستقبل وغرس القيم والاخلاق الحميدة فى أجيال الغد .