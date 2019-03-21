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مسئول أمريكى: واشنطن لازالت قلقة حيال التوترات بين باكستان والهند

الخميس، 21 مارس 2019 10:54 ص
مسئول أمريكى: واشنطن لازالت قلقة حيال التوترات بين باكستان والهند الجيشان الهندى والباكستانى
أ ش أ
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قال مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لازالت تشعر بالقلق إزاء التوترات الناشبة بين باكستان والهند حيث يظل جيشا الجارتين النوويتين فى حالة تأهب بعد نحو 3 أسابيع من وقوع أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقود.
وذكر المسئول، فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الخميس، أن واشنطن ما زالت ترى أن الجيشين الهندى والباكستانى فى حالة تأهب، وإذا تم شن هجوم إرهابى آخر سيتصاعد الوضع على الفور مجددًا.
وأضاف قائلًا "نوضح أن القيام بأى عمل عسكرى آخر من جانب أى من الطرفين سيؤدى إلى مخاطر كبيرة غير مقبولة للبلدين وللمنطقة برمتها". وأشار إلى أن أمريكا تحتاج إلى رؤية إجراء مستدام ولا رجعة فيه، لافتًا إلى أن إصدار تقييم شامل أمر سابق لأوانه.
وكانت باكستان قد أعلنت فى وقت سابق أنها ألقت القبض على عشرات المتطرفين وصادرت ممتلكاتهم، إلا أن المسئول الأمريكى قال إن واشنطن لا تعتقد أن هذه الإجراءات كانت كافية.
يذكر أن الأزمة اندلعت بين إسلام آباد ونيودلهى فى 14 فبراير الماضى بعد مقتل 40 شخصًا جراء تفجير انتحارى وقع فى الشطر الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير على يد جماعة جيش محمد.


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