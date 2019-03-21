مدير الدعوة بالأوقاف يشارك بمؤتمر مواجهة التطرف بموريتانيا

أكد الدكتور نوح عبد الحليم العيسوى، مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يفرق بين إنسان وآخر، ولا بين دولة ودولة، فهو يعمل على تمزيق الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية، فضلا عن تمزيق الوحدة بين أبناء الوطن الواحد، لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا إنسانية له، ولا يعرف سوى الهدم والدمار والتخريب،

وأضاف العيسوى، خلال تمثيل الأوقاف بمؤتمر "وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية"، الذى تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى بدولة موريتانيا، أن ما نواجهه يتطلب منا تكاتف الجهود الدولية فى كافة الأصعدة لمواجهة تيارات التطرف والإرهاب، وحماية مجتمعاتنا والإنسانية جمعاء من شره وفساده وإفساده.

وأشاد مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، بموضوع المؤتمر ومحاوره التى تسلط الضوء على التأصيل الشرعى لمفهوم الوحدة والاختلاف، وترسيخ قيم التسامح والمواطنة، مؤكدًا أن توقيت هذا المؤتمر فى منتهى الأهمية لما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات عظيمة تتطلب جهودا كبيرة لمواجهتها والتغلب عليها.

وخلال لقائه بالشيخ أحمد ولد أهل داوود، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى بدولة موريتانيا، نقل الدكتور نوح العيسوى، تحيات وزير الأوقاف المصرى الدكتور محمد مختار جمعة لنظيره الموريتانى، مؤكدًا استعداد وزارة الأوقاف المصرية لمزيد من التعاون فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وترسيخه فى عقول ووعى المسلمين كافة .

وفى ختام اللقاء سلمه نسخة من مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ومطبوعات الوزارة، منها: "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، و "الفهم المقاصدى للسنة النبوية"، و"حديث الروح"، و"الكليات الست رؤية عصرية "، و "قواعد الفقه الكلية"، و"موسوعة الدروس الأخلاقية" و"نعمة الماء"