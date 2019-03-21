محافظ دمياط تلتقى أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا لبحث أوجه التعاون

دمياط عبده عبد البارى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا "Global Brain Health Institute" البروفيسور براين لوير و الدكتور محمد سلامة وذلك خلال زيارتها اليوم لجامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة و الدكتور محمد المهدى رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب دمياط جامعة الأزهر و الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة و أعضاء مجلس أمناء جامعة حورس و ممثلى صندوق مكافحة الإدمان.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرص الدولة على توطيد المشاركات بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الأجنبية لتطوير البرامج التعليمية والعلمية وخدمة البيئة والمجتمع جاء هذا اللقاء لتحقيق التبادل العلمى بين المركز وجامعة حورس من خلال إنشاء فرع للمركز بالجامعة للاستفادة من خبرات المركز فى دراسة وعلاج أمراض المخ و الشيخوخة و الزهايمر وخدمات الصحة النفسية.

وأضافت محافظ دمياط أنه و بإنشاء هذا الفرع يعد أول تواجد لمركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا داخل جمهورية مصر العربية والذى يعد نقطة تحول هامة لتطوير المناهج الدراسية والعلمية و لخدمة المجتمع الدمياطى.

ومن جانبه أشاد البروفيسور لوير بهذا التعاون والذى يتخطى التعامل الأكاديمي فقط و إنما تقديم التدريب و خدمات الرعاية الصحية فى هذا القطاع.