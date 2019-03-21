video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا لبحث أوجه التعاون

الخميس، 21 مارس 2019 10:39 ص
محافظ دمياط تلتقى أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا لبحث أوجه التعاون جانب من اللقاء
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعضاء مركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا "Global Brain Health Institute" البروفيسور براين لوير و الدكتور محمد سلامة وذلك خلال زيارتها اليوم لجامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور أكرم العوضى رئيس الجامعة و الدكتور محمد المهدى رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب دمياط جامعة الأزهر و الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة و أعضاء مجلس أمناء جامعة حورس و ممثلى صندوق مكافحة الإدمان.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حرص الدولة على توطيد المشاركات بين الجامعات المصرية والجامعات والمؤسسات الأجنبية لتطوير البرامج التعليمية والعلمية وخدمة البيئة والمجتمع جاء هذا اللقاء لتحقيق التبادل العلمى بين المركز وجامعة حورس من خلال إنشاء فرع للمركز بالجامعة للاستفادة من خبرات المركز فى دراسة وعلاج أمراض المخ و الشيخوخة و الزهايمر وخدمات الصحة النفسية

وأضافت محافظ دمياط أنه و بإنشاء هذا الفرع يعد أول تواجد لمركز صحة المخ والأعصاب بأيرلندا داخل جمهورية مصر العربية والذى يعد نقطة تحول هامة لتطوير المناهج الدراسية والعلمية و لخدمة المجتمع الدمياطى.

ومن جانبه أشاد البروفيسور لوير بهذا التعاون والذى يتخطى التعامل الأكاديمي فقط و إنما تقديم التدريب و خدمات الرعاية  الصحية فى هذا القطاع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تستقبل وفد اتحاد الصناعات لبحث تدريب الصناع بمدينة للأثاث

محافظه دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة