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محافظ دمياط تعلن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السرو

الخميس، 21 مارس 2019 04:12 م
محافظ دمياط تعلن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السرو منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السرو بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2019 وذلك عقب إعداده بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى ضوء اتفاقية التعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة بالمحافظة.

 

وأكدت محافظ دمياط، أن هذه الخطوة ستساهم فى القضاء على ظاهرة البناء العشوائى المخالف والحد من انتشار العشوائيات وتحقيق نهضة عمرانية، لافتة إلى أنها ستساعد بشكل كبير فى تطبيق القوانين على المعتدين على الأراضى الزراعية و التصدى لهذه المخالفات.

 

 


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