video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 06:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير التشيك فى طابا لبحث زيادة التدفق السياحى

الخميس، 21 مارس 2019 06:44 ص
محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير التشيك فى طابا لبحث زيادة التدفق السياحى محافظ جنوب سيناء وسفير دولة التشيك
جنوب سيناء - فايزة مرسال
إضافة تعليق

التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بـ"جان فوليك" سفير الجمهورية التشيكية لدى جمهورية مصر العربية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة طابا، خلال زيارة السفير لمدينتى شرم الشيخ وطابا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2019، حيث قدم السفير بالسيارة قاطعا مئات الكيلومترات للقاء المحافظ وتفقد المناطق السياحية.

 

وناقش السفير مع محافظ جنوب سيناء الموضوعات الخاصة بزيادة وتنشيط التعاون بين سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء، حيث من المتوقع زيادة التدفق للأفواج السياحية التشيكية إلى محافظة جنوب سيناء، حيث يزور السفير التشيكى خلال هذه الفترة للمناطق السياحية بمدينتى طابا وشرم الشيخ.

 

كما هنأ سفير التشيك محافظ جنوب سيناء وأهالى المحافظة بالعيد القومى للمحافظة، ودعاه المحافظ لحضور الحفل الثقافى الترفيهى المقام بقرية طابا الجديدة بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

 

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة والشال البدوى لحرمه كهدية من أهالى جنوب سيناء.

 

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره اللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، وسلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات، وبعض مستثمرى مدينة طابا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ جنوب سيناء يفتتح توسعات مسجد التقوى بنويبع بتكلفة مليون ونصف جنيه

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار جنوب سيناء

خالد فوده

أخبار مدينة طابا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة