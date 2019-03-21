محافظ جنوب سيناء يلتقى سفير التشيك فى طابا لبحث زيادة التدفق السياحى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بـ"جان فوليك" سفير الجمهورية التشيكية لدى جمهورية مصر العربية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة طابا، خلال زيارة السفير لمدينتى شرم الشيخ وطابا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2019، حيث قدم السفير بالسيارة قاطعا مئات الكيلومترات للقاء المحافظ وتفقد المناطق السياحية.

وناقش السفير مع محافظ جنوب سيناء الموضوعات الخاصة بزيادة وتنشيط التعاون بين سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء، حيث من المتوقع زيادة التدفق للأفواج السياحية التشيكية إلى محافظة جنوب سيناء، حيث يزور السفير التشيكى خلال هذه الفترة للمناطق السياحية بمدينتى طابا وشرم الشيخ.

كما هنأ سفير التشيك محافظ جنوب سيناء وأهالى المحافظة بالعيد القومى للمحافظة، ودعاه المحافظ لحضور الحفل الثقافى الترفيهى المقام بقرية طابا الجديدة بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة والشال البدوى لحرمه كهدية من أهالى جنوب سيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره اللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، وسلامة مسمح شيخ قبيلة الأحيوات، وبعض مستثمرى مدينة طابا.