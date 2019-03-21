محافظ بنى سويف: تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية

بنى سويف : هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أهمية تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، مشيرا لاستمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير من مديرية الصحة لمجهودات القطاع الصحى خلال النصف الأول من شهر مارس الحالى "وتحديدا فى الفترة من 1 إلى 15 من نفس الشهر"، حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بالمرور على 211 منشأة متنوعة، وتم سحب 407 عينات، وإعدام 542 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتحرير 250 محضرا، فيما تم استخراج 540 شهادة صحية جديدة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف شهدت الفترة المذكورة قيام العلاج الحر بالمرور على 48 من المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم غلق 6 منشآت سبق إنذارها لتلافى بعض المخالفات ولم تلتزم، فيما تم ترخيص 6 منشآت طبية، وفى مجال الطب العلاجى والصيدلة، تم المرور على مستشفيات: إهناسيا، ناصر، الفشن، سمسطا، رمد بنى سويف، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 15 حالة، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 38 صيدلية عامة و2 من المستشفيات الحكومية و4 وحدات صحية و3 مخازن أدوية.

كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة المذكورة" القافلة بقرى (الحرية3 بالفشن، وكوم أبو خلاد بناصر، والصعايدة بسمسطا)، والتى تمكنت من الكشف على 3312 حالة، وعمل 146 تحليل دم، و49 طفيليات، وعمل أشعة لـ21 حالة، وإصدار 23 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 3 حالات للمستشفيات، و19 حالة جراجة، وعمل ندوات تثقيفية حضرها 371 مواطناً ومواطنة.

وفى مجال التوعية والتثقيف الصحى والسكانى قامت إدارتا الإعلام والتربية السكانية والثقافة الصحية بتنظيم 32 ندوات إعلامية وتثقيفية بمقرات عدد من المدارس والحضانات والمراكز الطبية، والتى تناولت

موضوعات متعلقة بالأنفلونزا، التغذية السليمة، التهاب اللوزتين، الديدان المعوية، التقزم والأنيميا، التطعيمات، الرضاعة الطبيعية، الإسعافات الأولية، الالتهاب الكبدى الوبائى النظافة العامة، مرحلة المراهقة، الزواج المبكر، أمراض الصيف وغيرها.

وفى مجال التمريض وتنظيم الأسرة ومركز المعلومات، فقد تم خلال تلك الفترة استلام ملفات التقديم الخاصة بوظائف الرائدات الريفيات "الممول من البنك الدولى" فى الفترة من 5 إلى 20 مارس الجارى، وتوجيه عيادات تنظيم الأسرة بمراكز ببا وإهناسيا وناصر، خاصة بالصحة الانجابية وعقد دورة سونار، بالإضافة إلى تدريب 12 مشرفة استقبال على أعمال الطوارئ بمعرفة الرعاية العاجلة بوزارة الصحة، وكذا تدريب تمريض قسم عناية الأطفال بمستشفى ناصر العام على جهاز التنفس الصناعى، والمشاركة فى حملة مكافحة الأنيميا والتقزم لدى الأطفال بسن المدارس، واستخراج وتسليم عدد 39 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم إجراء تحليل فيروس سى ضمن حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ، والإعلان عن شروط التقدم لبعثة الحج "الواردة من الوزارة" وتوزيعها على المستشفيات و الوحدات الصحية ودوواين المديرية و الإدارات الصحية.