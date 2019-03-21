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محافظ الغربية: فحص مليون و 671 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الخميس، 21 مارس 2019 11:05 م
محافظ الغربية: فحص مليون و 671 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية 100 مليون صحة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية أنه تم فحص 1671275 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 144 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3  مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية ، الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 
 

 


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