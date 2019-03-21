محافظ أسيوط: إنهاء تمهيد الطرق بمركز الغنايم استعدادًا لرصفها

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من تمهيد العديد من الطرق بنطاق مركز ومدينة الغنايم ووضع التربة الزلطية استعدادًا لرصفها ضمن اعتمادت الخطة الاستثمارية الموحدة 2018/2019، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بها.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة متابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة مع قيام رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني عليها بشكل دوري ومستمر للتأكد من الالتزام ببرنامجها الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل ما يعترضها من معوقات لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

وأوضح "نورالدين" أن المحافظة حريصة على تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف تيسيرًا على المواطنين والحركة المرورية مشددًا على مسئولي الرصف على سرعة الانتهاء من الأعمال المدرجة في الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن بالمحافظة مع ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في أعمال الرصف.

وفى سياق آخر، أعلن محافظ أسيوط عن إنشاء كوبري ونفق مشاه أسفل السكة الحديد للربط بين موقفي المعلمين الجديد ونزلة عبداللاه وتسهيل حركة المواطنين والركاب.

وأوضح محافظ أسيوط إن كوبري ونفق المشاه الجاري دراسة إنشائه لتسهيل الانتقالات والحركة للمواطنين والمسافرين بين موقفي نزلة عبداللاه والمعلمين الجديد خاصة مع إعادة هيكلة المواقف ونقل عدد من خطوط السير لموقف المعلمين الجديد لتخفيف الزحام داخل مدينة أسيوط.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات لم تخدم أهالي محافظة أسيوط فقط بل كافة المواطنين القادمين من وإلى أسيوط مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ المقترح من بينها هيئة السكك الحديدية للقيام بعمليات التهدئة وإيقاف سير القطارات حتى الإنتهاء من التعدية أسفل شريط السكة الحديد لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لإنشاء المشروع في أسرع وقت ممكن.