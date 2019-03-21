video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا

الخميس، 21 مارس 2019 11:04 ص
محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا انقطاع الكهرباء- ارشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا، هى "مساكن محمد على السيد – مخبز المحافظة بالمساكن – التأمين الصحى بالمساكن- شارع الأربعين – نقابة الزراعيين"، وذلك يوم السبت الموافق 23 /3 / 2019، لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
 
وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط تكشف سر عدم انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية

اخبار مصر

قنا اليوم

محافظة قنا

شركة الكهرباء

اخبار محافظات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة