محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا

قنا - وائل محمد

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا، هى "مساكن محمد على السيد – مخبز المحافظة بالمساكن – التأمين الصحى بالمساكن- شارع الأربعين – نقابة الزراعيين"، وذلك يوم السبت الموافق 23 /3 / 2019، لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.