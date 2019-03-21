محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا، هى "مساكن محمد على السيد – مخبز المحافظة بالمساكن – التأمين الصحى بالمساكن- شارع الأربعين – نقابة الزراعيين"، وذلك يوم السبت الموافق 23 /3 / 2019، لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.
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