video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا السبت المقبل

الخميس، 21 مارس 2019 12:13 م
محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا السبت المقبل انقطاع الكهرباء- ارشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات شمال قنا، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا، هي "نجع السيد - كهرباء الريف - أرض حشمت  - منطقة السنترال  - المعنا  - مشروعات الأمن الغذائي - الحاكم العسكرى - طريق مصر أسوان الزراعي- الست دميانة - شارع الشيخ محسن - النحال - مصنع المكرونة - عزبة البوصة"، وذلك يوم السبت الموافق 23 مارس لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
 
وأكدت الشركة، بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بمدينة قنا

اخبار مصر

قنا اليوم

محافظة قنا

شركة الكهرباء

اخبار محافظات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة