محافظة قنا فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمدينة قنا السبت المقبل

قنا - وائل محمد

أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق، أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات شمال قنا، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا، هي "نجع السيد - كهرباء الريف - أرض حشمت - منطقة السنترال - المعنا - مشروعات الأمن الغذائي - الحاكم العسكرى - طريق مصر أسوان الزراعي- الست دميانة - شارع الشيخ محسن - النحال - مصنع المكرونة - عزبة البوصة"، وذلك يوم السبت الموافق 23 مارس لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.

وأكدت الشركة، بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة، وأن عمال الصيانة تتم بصورة دورية بكافة المناطق بالمحافظة.