"مباشر قطر" تكشف انهيارات كبيرة فى سوق العقارات القطرية بسبب سياسات تميم

كتب أيمن رمضان

أكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أنه لا تزال الخسائر الاقتصادية تتلاحق بتنظيم الحمدين بسبب سياسته المستمرة لدعم وتمويل الإرهاب والعبث بأموال شعبه فى مقابل الحماية التركية الايرانية، الذين استخدموا النظام القطرى ممولاً لأفكارهم المتطرفة وخططهم الخبيثة ضد الشعوب العربية.

وتابع تقرير المعارضة القطرية: "الخسائر القطرية امتدت للقطاع العقارى، ففى شهادة جديدة لخسائر قطر، تراجعت رخص البناء الجديدة بنسبة 16% فى يناير الماضى، على أساس سنوي، وذلك وفق ما أوردته بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية ".

ولفت التقرير إلى أزمة صناعة العقار اشتدت فى السوق المحلية، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت فى بيانات التضخم والبورصة المحلية .