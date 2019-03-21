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مادورو يتهم واشنطن بسرقة 5 مليار دولار من الأموال المخصصة لشراء الأدوية بالعالم

الخميس، 21 مارس 2019 10:23 ص
مادورو يتهم واشنطن بسرقة 5 مليار دولار من الأموال المخصصة لشراء الأدوية بالعالم نيكولاس مادورو وترامب وخوان جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، "إن بلاده لديها القدرة على تغطية ما لا يقل عن 70% من الاحتياجات الداخلية فى القطاع الصحى، ولكنه ندد بسرقة حكومة دونالد ترامب بمساعدة الاتحاد الأوروبى، حوالى 5 مليار دولار، المخصصين لشراء الأدوية من العالم.

 

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية، قال مادورو فيما يتعلق بالعقوبات التى فرضها البيس الأبيض على فنزويلا "ترامب مسئول عن أكثر الإجراءات الجنائية ضد أى شخص فى العالم".

 

وأعلن مادورو عن خطة لإنتاج واسترداد الأدوية مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بإعادة محرك الأدوية، وهى أحد المحاور الرئيسية لجدول الأعمال الاقتصادى الجديد خاصة بعد أن قام بتعيين هنرى فنتورا كأمين تنفيذى ومسئول عن هذا المحرك.

 

وقال الرئيس "معظم المنتجات التى نستوردها اليوم يجب أن تصنع بتقنية وطنية"  كماشكر مادورو البلدان التى دعمت فنزويلا فى توفير الأصول: روسيا ، الصين ، الهند ، تركيا ، إيران وروسيا.

 

ووفقا للرئيس، سيصل الأسبوع المقبل إلى كراكاس عدة أطنان من الأدوية والمكونات الفعالة من روسيا.

 


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