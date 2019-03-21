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مادورو: وصول أطنان من الأدوية الروسية اعتبارا من الأسبوع المقبل

الخميس، 21 مارس 2019 08:47 ص
مادورو: وصول أطنان من الأدوية الروسية اعتبارا من الأسبوع المقبل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
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كشف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، عن تزويد روسيا لبلاده بأطنان من الأدوية المختلفة، أسبوعيا، وبشكل منتظم، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
وقال مادورو - خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج تطوير صناعة الأدوية فى البلاد، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس -: إن "السلطات الروسية أعلنت أنها ستسلم عدة أطنان من الأدوية ومواد الصيدلة المختلفة إلى فنزويلا مطلع الأسبوع المقبل".. مضيفا "ذلك سيحدث بشكل منتظم، أسبوعا بعد أسبوع".
وبحسب مادورو تؤمن بلاده اليوم 70% من احتياجاتها من الأدوية، ومن بين الشركاء الدوليين الرئيسيين لفنزويلا، الذين من المتوقع أن يساعدونها فى توفير الأدوية المفقودة للسكان، روسيا وإيران وبيلاروس والصين وتركيا، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات تحالف قوية مع هذه الدول.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر انقسام المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذى نصب نفسه يوم 23 يناير الماضى، رئيسا للبلاد دون انتخابات ، غير أن عدة دول علي رأسها الولايات المتحدة أعلنت تأييدها لجوايدو.


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