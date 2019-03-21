لافروف: يجب وضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا

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شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، على ضرورة وضع حد "للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس فى مجلس أوروبا " .

وقال لافروف - خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مع نيكولا رينتسي وزير خارجية سان مارينو ، وبثته قناة "روسيا اليوم" - إن مجلس أوروبا يشهد أزمة، كما تطرق لافروف إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع" ، وأكد أن مسؤولين فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا اعترفوا بذلك، بحسب قوله.