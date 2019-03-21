كييف تفرض عقوبات على رئيس مجلس الدوما الروسى

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ذكر مجلس الدوما الروسى فى تقرير على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن أوكرانيا قامت بفرض عقوبات على رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس أن هذا القرار جاء ردا على التصريحات التى أدلى بها فولودين، وقرار مجلس الدوما الروسى "الغرفة الأدنى بالبرلمان" بإنشاء فريق عمل لتحليل "الأضرار التى ألحقتها أوكرانيا" بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول على مدار 23 عاما، قبل قيام روسيا بإعادة ضمهما إليها.

يُذكر أن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قام أمس الأربعاء بتفعّيل قرار مجلس الدفاع، والأمن الوطنى الأوكرانى، الذى يقضى بفرض عقوبات على 294 كيانا شرعيا، و848 فردا شاركوا في بناء جسر القرم، وإجراء الانتخابات فى إقليم دونباس.

يذكر أن كييف قامت أيضا بإدراج أشخاص فى قائمتها السوداء، لما تردد بشأن تورطهم فى توزيع منشورات بها محتوى مناهض لأوكرانيا.