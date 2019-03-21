video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات صومالية تخلى قواعد احتجاجا على عدم دفع رواتبها

الخميس، 21 مارس 2019 11:38 ص
قوات صومالية تخلى قواعد احتجاجا على عدم دفع رواتبها قوات صومالية
رويترز
إضافة تعليق

قال ضابط بالجيش الصومالى وسكان إن جنودا أخلوا ثلاثا على الأقل من قواعدهم احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لشهور، مما قد يمثل دفعة لمتمردى حركة الشباب المتشددة.

وتعتمد الحكومة المركزية على دعم الجيش وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال (أميصوم) فى مواجهة حركة الشباب. وقال الكولونيل عبدى محمد أحمد، وهو أحد قادة الجنود، لرويترز أمس الأربعاء إن القواعد التى تم إخلاؤها تقع فى إقليم شبيلى الوسطى. وأضاف أن الخطوة هدفها الاحتجاج على عدم دفع رواتبهم لأربعة أشهر.

وتابع أحمد قائلا "الجنود هنا لم يتلقوا رواتب لأربعة أشهر. نحن الآن فى الطريق إلى مقديشو. وأضاف "من المؤلم أن تكون على الخطوط الأمامية وأن تحارب الشباب بينما زوجتك وأطفالك جائعون".

وأضاف أحمد أنه يعلم أن هناك جنودا يتركون المزيد من القواعد لكن بعضها لم يصبح خاليا تماما بسبب بقاء جنود صوماليين وآخرين من قوة (أميصوم) فيها.

وقال رئيس الوزراء الصومالى حسن على خيرى لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية يوم الثلاثاء إن الجنود غير المسجلين فقط هم الذين لم يحصلوا على رواتبهم.

وأضاف أن على القيادات أولا أن تسجل الجنود الذين لم يحصلوا على رواتبهم ثم تطلب الأجور. وأى مؤشر على التراجع أو الضعف لدى الجيش يمثل دفعة محتملة لحركة الشباب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة العفو تتهم الجيش الأمريكى بارتكاب جرائم حرب فى الصومال

رويترز:غارة جوية أمريكية على الصومال تسفر عن مصرع 4 أشخاص

الصومال

القواعد العسكرية بالصومال

الجيش الصومالى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة