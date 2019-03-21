قصة نجاح نسيم الخطيب بدأت بقرض بـ5 آلاف جنيه من جهاز تنمية المشروعات

محطات متتالية دخلها قطار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، من خلال دعم وتمويل مئات الآلاف من المشروعات، والخروج بنماذج مشرفة وتقديمها للشباب المقبل على سوق العمل، وحثهم على عدم انتظار الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، والتوجه إلى صناديق الجهاز المنتشرة بالمحافظات، والحصول على التمويلات والدعم الفنى لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل بتلك المناطق.

وحقق نسيم عبد القادر الخطيب من أبناء قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، نجاحًا فى مشروع "استوديو تصوير" بعدما استطاع من خلال الدعم المالى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يجدد مشروعه، ويدخل عليه تطويرات جديدة ساعدته على جذب زبائنه، فى تصوير العرائس وحفلات الزفاف والمناسبات وأعياد الميلاد والصور الشخصية، وتصوير المستندات لطلاب المدارس.

وقال "نسيم" لـ"اليوم السابع"، إنه بدأ مشروعه بإنشاء استوديو تصوير منذ عدة سنوات، بقرية دماط، مركز قطور بكاميرا أفلام، وكان لديه زبائنه، بالقرية والقرى المجاورة لها، مضيفًا أنه استمر على هذا الوضع لفترة طويلة، إلا أنه أراد أن يطور من نفسه لمواكبة السوق، واشترى كاميرا ديجيتال استخدامها فى تصوير الزبائن والعرائس.

وأضاف "نسيم"، أن مواكبة التطوير أمر مهم وضرورى خاصة فى مجال التصوير، ومن هنا أراد أن يطور الاسوتديو الخاص به، ليكون مواكبا لكل جديد، مشيرًا إلى أنه حصل على قرض بـ5 آلاف جنيه من جهاز تنمية المشروعات، بفائدة بسيطة، وعمل تجديدات بتحديث الديكورات فى صالة التصوير، وتجديد الواجهة، وشراء معدات تصوير جديدة.

وأشار "نسيم"، إلى أن قرض جهاز تنمية المشروعات كان وسيلة لإحداث أعمال تطوير مشروعه، وتحديث صالة التصوير، لجذب الزبائن، من خلال عرض العديد من أعماله على الواجهة الزجاجية للاستوديو، وأيضًا تحديث الألبومات الخاصة بصور الزفاف.

وأوضح "نسيم"، أنه لم يكتف بهذا الدعم فقط بل حصل على قرضين آخرين 5 آلاف و7 آلاف جنيه، وكانا بمثابة فاتحة خير عليه، مؤكدًا أنه بدأ فى التواصل مع أهل قريته وأصبح يعرفه الكثيرون، فضلا عن شراء ماكينات تصوير مستندات، لطلبة المدارس، وتصوير الصور الشخصية المستعجلة.

وأعرب "نسيم" عن سعادته بتطوير مشروعه على أرض الواقع، مثنيًا على وقوف جهاز تنمية المشروعات بجانب أصحاب المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لهم للنهوض بمشاريعهم وتذليل كل العقبات التى تواجههم.