قبل مرور 24 ساعة.. ضبط متهم بإطلاق النار على 3 أشقاء وقتل أحدهم بأبو النمرس

كتب: بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قبل مرور 24 ساعة من القبض على أحد المتهمين بإطلاق النار على 3 أشقاء مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الاخرين مساء أمس الأربعاء، وضبط بحوزته سلاح نارى، وجارى إعداد الأكمنة لضبط متهمين هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد تعرض 3 أشخاص لإطلاق أعيرة نارية من جانب مجهولين بأبو النمرس.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المجنى عليهم 3 أشقاء، فارق أحدهم الحياة بينما أصيب شقيقيه وتم نقلهما إلى المستشفى لاسعافهما، وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العقيد حسام بكير وكيل فرقة المباحث الجنائية، إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليهم، وبين عائلة أخرى منذ عام، وأن الجناة 3 أشخاص من العائلة الثانية للحصول على الثأر.

وبتكثيف التحريات وإعداد أكمنة تمكن الرائد هانى عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس من القبض على أحد المتهمين، وبحوزته سلاح نارى، وجارى إعداد الأكمنة لضبط متهمين هاربين شاركا فى ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة،وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفى، وباشرت النيابة التحقيق.