قاتلو سائق المنيا: استدرجناه لمكان ناء وتخلصنا منه لسرقة توك توك

كتب محمود عبد الراضي

3 أصدقاء سوء، رابعهم الشيطان، انغمسوا في سهرة ليلية واتفقوا فيما بينهم على سرقة توك توك وبيعه، والاستفادة من ثمنه، إلا أنه لدى التنفيذ تمسك السائق بالتوك توك فقتلوه.

وقال المتهمون في اعترافاتهم: خططنا لسرقة التوك توك وبيعه والاستفادة من ثمنه، وفي سبيل ذلك استدرجنا سائق وطلبنا منه توصيلنا لمكان نائي، وما أن توارى عن أعين الناس، حتى هددناه بالسلاح وطلبنا منه التخلي عن التوك توك، لكنه رفض فقتلناه واستولينا على التوك توك.

ونجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض واقعة العثور على جثة قائد مركبة "توك توك" بالمنيا ، وضبط مرتكبى الواقعة في أقل من 72 ساعة، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاه على الطريق المؤدى لقرية الشيخ مبارك في أبوقرقاص بالمنيا.

وتبين بالفحص ومناظرة الجثة إصابة الجثة بالرأس من الخلف وأنها لـ"حسن ر. س" 17 سنة، سائق توك توك، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد.م" 23 سنة، و"محمود.ط" 20 سنة سبق إتهامه فى قضيتين، و"أمير.ط" 30 سنة، سبق إتهامه فى 13 قضية مقيمون في المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على مركبة "التوك توك " قيادة المجنى عليه ، وتم بإرشاد المتهم الأخير ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن "فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة حية عيار 16مم" والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، كما أرشد المتهم الأول عن مركبة "التوك توك"المستولى عليها.