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قائمة المستشار إيهاب سرحان تحسم انتخابات نادى قضاة الزقازيق بالتزكية

الخميس، 21 مارس 2019 06:47 م
قائمة المستشار إيهاب سرحان تحسم انتخابات نادى قضاة الزقازيق بالتزكية المستشار إيهاب سرحان رئيس نادى قضاة الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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أغلق باب الترشيح لانتخابات نادى قضاة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وفاز المستشار إيهاب سرحان بمنصب رئيس النادى بالتزكية، وعلى مقعد المستشارين كلاً من حامد صقر، ومحمد عبد السميع متولى، ومحمد رفعت بيومى، وأحمد حمدى ومحمد سراج.

وعلى مقاعد القضاء فاز المستشارين، باسم جاويش وحازم زناتى، وشادى خليفة ووائل خاطر وأحمد صبرى.

وعلى مقاعد النيابة العامة، المستشارين عمر شوقى، ومجدى أشرف وأحمد الصياد، وأحمد سامى عبد الحليم.

يذكر أن إنه تم فتح باب الترشيح يوم الأحد الماضى، وأغلق باب الترشيح اليوم ولم يتقدم سوى الأسماء المذكورة وطبقًا للائحة النادى فقد فازوا جميعًا بالتذكية.

 
المستشار إيهاب سرحان رئيس نادى قضاة الشرقية
المستشار إيهاب سرحان رئيس نادى قضاة الشرقية

المستشارين محمد عبد السميع ومحمد رفعت
المستشارين محمد عبد السميع ومحمد رفعت

 


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