قائمة المستشار إيهاب سرحان تحسم انتخابات نادى قضاة الزقازيق بالتزكية

أغلق باب الترشيح لانتخابات نادى قضاة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وفاز المستشار إيهاب سرحان بمنصب رئيس النادى بالتزكية، وعلى مقعد المستشارين كلاً من حامد صقر، ومحمد عبد السميع متولى، ومحمد رفعت بيومى، وأحمد حمدى ومحمد سراج.

وعلى مقاعد القضاء فاز المستشارين، باسم جاويش وحازم زناتى، وشادى خليفة ووائل خاطر وأحمد صبرى.

وعلى مقاعد النيابة العامة، المستشارين عمر شوقى، ومجدى أشرف وأحمد الصياد، وأحمد سامى عبد الحليم.

يذكر أن إنه تم فتح باب الترشيح يوم الأحد الماضى، وأغلق باب الترشيح اليوم ولم يتقدم سوى الأسماء المذكورة وطبقًا للائحة النادى فقد فازوا جميعًا بالتذكية.