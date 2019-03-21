في عيد ست الحبايب..السجون تفرج عن 70 سيدة غارمة.. دموع وزغاريد ورقص وأحضان الأقارب.. مفرج عنها: شكرا للرئيس لم شمل أسرتنا ..واُخرى : دخلت السجن بسبب تجهيز بنتي والشكر للسيسي لأنه أعادني لأحضان أطفالي

السجون لم تحرم الأمهات من الاحتفال بعيد الأم، حيث أقام القطاع حفلا أعلن خلاله الافراج عن 70 سيدة غارمة حتى تتمكن السيدات المفرج عنهن من الاحتفال بعيد الأم مع أسرهن.

وفِي مشاهد إنسانية ، استقبلت السيدات المفرج عنهن ذويهن بالدموع والبكاء والأحضان بين الأمهات والأطفال والأزواج ، حيث امتزجت زغاريد النساء مع الأغاني الوطنية التي ملات قاعة الحفل بسجون طرة.



احتفالية السجون بعيد الام

وبدوره ، قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته للمراة المصرية وإطلاقه مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات.

وأضاف رئيس قطاع السجون في كلمة له بحفل الافراج عن الغارمات المقام بسجون طرة اليوم الخميس: كل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لتوجيهاته بسرعة سداد ديون الغارمات لخروجهن في عيد الام بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر .



احتفالية السجون بعيد الام

وتابع: قطاع السجون سعى لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة خروج الغامات حيث سيتم الافراج عن 70 من الغارمات اليوم.

والتقى اليوم السابع عددا من الغارمات المفرج عنهن حيث قالت "شادية.م": لم اكن أتخيل أن احتفل اليوم مع أسرتي بعيد الام، فكل الشكر للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى الذي يشعر دوما بالبسطاء ويعمل على لم شمل الأسر.



احتفالية السجون بعيد الام

واضافت المفرج عنها: صدر ضدي حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وقضيت منهم عدة اشهر بعد سداد ديوني وخروجي من السجن .

وتابعت: كل الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لخروجنا في اسرع وقت .

وبدورها قالت سيدة مفرج عنها ، تدعى "منى.م" : اقترضت مبلغ لتجهيز بنتي وعندما عجزت عن السداد دخلت السجن والشكر للرئيس عبد الفتاح بمبادرته الانسانية التي انتشلتني من السجن وأعادتني لأحضان أولادي .



احتفالية السجون بعيد الام

وحول المعاملة في السجن، قالت المفرج عنها : خلال الفترة التى قضيتها بالسجن كنت ألقى كل تقدير واحترام ، وهناك اهتمام بالسجناء وأوقات الفارغ والتريض فضلا ع وجود مكتبات وغرف للموسيقى وحدائق لاستقبال الأطفال ومستشفيات بمثابة 5 نجوم لاستقبال المرضى .



احتفالية السجون بعيد الام

وأقام قطاع السجون احتفالية بمناسبة خروج عددا من الغارمات بمناسبة عيد الام في اطار السياسية العقابية الجديدة التي تنتهجها الاجهزة الأمنية .

وحضر الحفل اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية داخل سجون طرة.