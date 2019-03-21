video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

في عيد ست الحبايب..السجون تفرج عن 70 سيدة غارمة.. دموع وزغاريد ورقص وأحضان الأقارب.. مفرج عنها: شكرا للرئيس لم شمل أسرتنا ..واُخرى : دخلت السجن بسبب تجهيز بنتي والشكر للسيسي لأنه أعادني لأحضان أطفالي

الخميس، 21 مارس 2019 06:00 م
في عيد ست الحبايب..السجون تفرج عن 70 سيدة غارمة.. دموع وزغاريد ورقص وأحضان الأقارب.. مفرج عنها: شكرا للرئيس لم شمل أسرتنا ..واُخرى : دخلت السجن بسبب تجهيز بنتي والشكر للسيسي لأنه أعادني لأحضان أطفالي احتفالية السجون بعيد الأم
إضافة تعليق
السجون لم تحرم الأمهات من الاحتفال بعيد الأم، حيث أقام القطاع حفلا أعلن خلاله الافراج عن 70 سيدة غارمة حتى تتمكن السيدات المفرج عنهن من الاحتفال بعيد الأم مع أسرهن.
 
وفِي مشاهد إنسانية ، استقبلت السيدات المفرج عنهن ذويهن بالدموع والبكاء والأحضان بين الأمهات والأطفال والأزواج ، حيث امتزجت زغاريد النساء مع الأغاني الوطنية التي ملات قاعة الحفل بسجون طرة.
 
احتفالية السجون بعيد الام (2)
احتفالية السجون بعيد الام 
وبدوره ، قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته للمراة المصرية وإطلاقه مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات.
 
وأضاف رئيس قطاع السجون في كلمة له بحفل الافراج عن الغارمات المقام بسجون طرة اليوم الخميس: كل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لتوجيهاته بسرعة سداد ديون الغارمات لخروجهن في عيد الام بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر .
احتفالية السجون بعيد الام (3)
احتفالية السجون بعيد الام 
وتابع: قطاع السجون سعى لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة خروج الغامات حيث سيتم الافراج عن 70 من الغارمات اليوم.
 
والتقى اليوم السابع عددا من الغارمات المفرج عنهن حيث قالت "شادية.م":  لم اكن أتخيل أن احتفل اليوم مع أسرتي بعيد الام، فكل الشكر للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى الذي يشعر دوما بالبسطاء ويعمل على لم شمل الأسر.
احتفالية السجون بعيد الام (4)
احتفالية السجون بعيد الام 
واضافت المفرج عنها: صدر ضدي حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وقضيت منهم عدة اشهر بعد سداد ديوني وخروجي من السجن .
 
وتابعت: كل الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لخروجنا في اسرع وقت .
 
وبدورها قالت سيدة مفرج عنها ، تدعى "منى.م" : اقترضت مبلغ لتجهيز بنتي وعندما عجزت عن السداد دخلت السجن والشكر للرئيس عبد الفتاح بمبادرته الانسانية التي انتشلتني من السجن وأعادتني لأحضان أولادي .
احتفالية السجون بعيد الام (6)
احتفالية السجون بعيد الام 
وحول المعاملة في السجن، قالت المفرج عنها : خلال الفترة التى قضيتها بالسجن كنت ألقى كل تقدير واحترام ، وهناك اهتمام بالسجناء وأوقات الفارغ والتريض فضلا ع وجود مكتبات وغرف للموسيقى وحدائق لاستقبال الأطفال ومستشفيات بمثابة 5 نجوم لاستقبال المرضى .
احتفالية السجون بعيد الام (9)
احتفالية السجون بعيد الام 
وأقام قطاع السجون احتفالية بمناسبة خروج عددا من الغارمات بمناسبة عيد الام في اطار السياسية العقابية الجديدة التي تنتهجها الاجهزة الأمنية .
 
وحضر الحفل اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية داخل سجون طرة.
احتفالية السجون بعيد الام (1)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (7)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (8)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (9)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (10)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (11)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (12)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (13)
احتفالية السجون بعيد الام 

احتفالية السجون بعيد الام (14)
احتفالية السجون بعيد الام 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الغارمات يرقصن على أنغام الأغانى الوطنية فى عيد الأم

صور..الرئيس يدخل الفرحة على الغارمات بالإفراج عن 70 سيدة بمناسبة عيد الأم

غادة والى: تعاون مستقبلى مع "أطفال السجينات" فى برامج حماية الغارمات

غادة والى: مساندة الغارمات لا تعنى فقط سداد الدين لكن بالعمل والإنتاج

السجون

طرة

عيد الأم

سجون

غارمات

أخبار الحوادث

الغارمات




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة