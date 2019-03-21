فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

كتب : أحمد جمعة

قالت إدارة الجزيرة السياحية فى محافظة نينوى العراقية إن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسئولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها.

وأكدت وسائل إعلام عراقية انتشال قوات الدفاع المدنى العراقى لجثة أكثر من 45 جثة مواطن عراقى، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن القوات الأمنية اعتقلت الموظفين المسئولين عن تشغيل العبارة.

كانت عبارة تقل 100 شخص عراقى قد غرقت فى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات فى مدينة الموصل.

وقالت وسائل اعلام عراقية، الخميس، أن العديد من العوائل كانت على متن العبارة التي تنقل العوائل الى جزيرة ام الربيعين السياحية، وغرقت وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في مدينة الموصل.

وأشارت إلى تردد معلومات عن غرق أكثر من 80 شخصا وسط تضارب الأنباء حول عدد الضحايا، مبينة ان "الزوارق النهرية تعمل لنقل الناس في نهر دجلة والشرطة النهرية هرعت الى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ العوائل التي سقطت بالكامل في النهر".