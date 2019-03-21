فيديو.. السكة الحديد تشغل عربات الجولف مجانا لنقل كبار السن بمحطة مصر

كتب رضا حبيشى

تواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عربات الجولف بمحطة مصر لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى من ساحات محطة مصر إلى داخلها والعكس، تنفيذا لتكليفات المهندس كامل الوزير وزير النقل بضرورة استغلال هذه العربات.

وقال المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لهيئة السكة الحديد إن العربات تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتقدم خدمة مجانية، لافتا إلى أنه يجرى دراسة تطبيق هذه التجربة فى محطة الجيزة كون أن ساحتها كبيرة وتستدعى تقديم خدمة مماثلة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.