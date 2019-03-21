فى عيد الأم.. محمد العريان يحيى ذكرى ميلاد والده الراحل: باقي بأخلاقه

كتب محمد تهامى زكى

على عكس معظم الناس فى الاحتفال بعيد الأم، أحيا الخبير الاقتصادى العالمى محمد العريان، ذكرى ميلاد والده الراحل منذ حوالى 4 عقود، مؤكدا أن قيمه وأخلاقه مازالت قائمة للجميع.



والد ووالدة الدكتور محمد العريان

ونشر العريان، صورة من زفاف والده على والدته، أصحبها بتعليق: "اليوم عيد ميلاد والدى، على الرغم من مرور 4 عقود تقريبًا على وفاته المحزنة والمفاجئة فى سن مبكرة، إلا أن قيمه وسلوكه وأخلاقه ومعاملته للناس ما زالت تقدم النصح والإلهام، عيد ميلاد سعيد يا أبى، وشكرا للجميع".



الدكتور محمد العريان

يذكر أن الدكتور محمد العريان، واحد من خبراء العالم فى مجال المال والاقتصاد، ألقى عدة محاضرات فى أنحاء مختلفة من دول العالم، شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لبيمكو واستقال من منصبه فى 21 يناير 2014، حصل على شهادة جامعية فى الاقتصاد من جامعة كامبريدج، كما حصل على شهادتى الماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة أكسفورد فى المملكة المتحدة.