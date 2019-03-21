فحص طبى للعاملين والطلاب بجامعة أسيوط للكشف عن متعاطى المخدرات

أسيوط محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وضع برنامجاً لإجراء الفحص الطبى على كافة العاملين والطلاب بالجامعة، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة، وتحديد له فترة زمنية للانتهاء من المسح الشامل الخاص بذلك، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه فى الفترة القليلة القادمة، بعد أن تم بالفعل تجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة، وصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف الدكتور إيهاب الدسوقي الأستاذ بقسم الفارمكولوجى بكلية الطب، لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، وهو ما سوف يجرى بالتعاون مع المختصين بمعمل المعايرة الدوائية بمستشفى أسيوط الجامعي ، ومعمل السموم فى كلية الطب.

وكشف الدكتور طارق الجمال، أن المرحلة الأولى من برنامج الكشف عن متعاطى المواد المخدرة، سوف تستهدف فحص كافة العاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية، والتي يتجاوز عددهم أكثر من 16 ألف شخصاً ما بين موظفاً وعاملاً ومنتسبين بالعمل من هيئة التمريض، وذلك لاختصاصهم بالعمل المباشر واليومي مع المرضى فى شتى الأقسام الطبية، وهو ما سوف يمثل تنفيذه الخطوة الأكبر من البرنامج، وذلك للكثافة العددية الكبيرة من العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط، والتى تمثل نصف القوة البشرية تقريباً من إجمالي العاملين بالجامعة .

وأشار إلى أن المراحل المتعاقبة لتنفيذ البرنامج، سوف تمتد تدريجياً لتشمل فحص كافة العاملين بالجامعة والطلاب بمختلف الكليات، منوهاً إلى أن جامعة أسيوط كان لها السبق فى تطبيق الكشف الطبي عن المواد المخدرة على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية، ووضع اجتيازه شرطاً أساسياً للقبول بالمدينة، والذي بدأ تنفيذه منذ بداية العام الجامعي 2016 /2017 .