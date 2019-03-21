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"فتّحى يا وردة".. اليوم بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام فصل الربيع فلكيًا

الخميس، 21 مارس 2019 12:13 ص
"فتّحى يا وردة".. اليوم بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام فصل الربيع فلكيًا الربيع - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يحدث الاعتدال الربيعى، اليوم الخميس 21 مارس الجارى، وهو أول يوم فى فصل الربيع فلكيًا.

 

وكشفت الجمعية الفللكية بجدة فى تقرير لها إن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.

 

وأوضح التقرير، أنه فى هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر فى القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.


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