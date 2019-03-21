غلق جزئى لمحور 26 يوليو من شارع السودان 12 ساعة بداية من الغد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام مديرية الطرق بالجيزة بإجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة، لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل حركة سير السيارات، مما يضطرها إلى غلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئى وغلق منزل محور 26 يوليو المؤدى إلى ميدان لبنان بشكل جزئى أيضاً اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم غدا الجمعة ،وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد القادم دون تعطيل لحركة المرور .

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة للمرور، اتخذت كافة التدابير لتسهيل حركة المارة والسيارات بمحيط منطقة الأعمال عن طريق نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين إتباع إرشادات رجال المرور لتلافى أى ازدحام خلال فترة الأعمال .