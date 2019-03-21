video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. انقطاع الكهرباء عن مدينة المحلة ساعتين لربط مغذيات جديدة

الخميس، 21 مارس 2019 02:26 م
غدا.. انقطاع الكهرباء عن مدينة المحلة ساعتين لربط مغذيات جديدة انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق
صرح المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات أبو على جهد 220/66/11، وذلك غدا الجمعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا وذلك لربط مغذيات جديدة بالجهد.
 
وأوضح الحسيني فى بيان، أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى مدينة المحلة الكبرى، وتشمل "منطقة أبو راضى، منطقة محب، شارع مكتب العمل، امتداد شارع المستشار" ثانيا: خطوط الريف وتشمل " ميت السراج وتوابعها".
 
وتهيب الشركة المواطنين قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز، وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارىء يشكو انقطاع المياه والكهرباء فى مدينة بدر بسبب الأمطار

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

كهرباء الغربيه

المحله الكبرى

انقطاع الكهرباء




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة