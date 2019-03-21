غدا.. انقطاع الكهرباء عن مدينة المحلة ساعتين لربط مغذيات جديدة

الغربيه محمد طارق

صرح المهندس أشرف محمد الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات أبو على جهد 220/66/11، وذلك غدا الجمعة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا وذلك لربط مغذيات جديدة بالجهد.

وأوضح الحسيني فى بيان، أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى مدينة المحلة الكبرى، وتشمل "منطقة أبو راضى، منطقة محب، شارع مكتب العمل، امتداد شارع المستشار" ثانيا: خطوط الريف وتشمل " ميت السراج وتوابعها".

وتهيب الشركة المواطنين قاطنى هذه الأماكن والمستشفيات والمخابز، وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.