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عمرو شعت نائب وزير النقل يتقدم باستقالته

الخميس، 21 مارس 2019 02:51 م
عمرو شعت نائب وزير النقل يتقدم باستقالته الدكتور عمرو شعت
كتب رضا حبيشى
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تقدم الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، وأبلغ المهندس كامل الوزير وزير النقل عدم رغبته بالاستمرار فى منصبه بوزارة النقل، صباح اليوم الخميس.

يذكر أن نائب وزير النقل المستقيل جاء إلى وزارة النقل مساعدا لشئون السكة الحديد والمترو منتصف فبراير 2017 تزامنا مع تعيين الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، إلى أن تم تعيينه نائبا لوزير النقل وحلفه اليمين أمام رئيس الجمهورية نهاية أغسطس الماضى قبل تقدمه باستقالته.

وشغل عمرو شعت رئاسة الهيئة القومية للأنفاق فترة ثلاثة شهور بجانب عمله كنائب لوزير النقل قبل تعيين الدكتور أحمد فودة رئيسا للهيئة القومية للأنفاق.

 

 

 


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وزير النقل

نائب وزير النقل

استقالة نائب وزير النقل

عمرو شعت




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