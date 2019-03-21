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عزل 25 راكبا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

الخميس، 21 مارس 2019 11:08 ص
عزل 25 راكبا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، 25 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء  .

 

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 25 راكبا من جنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى .

 

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات .

 

 


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