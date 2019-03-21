video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار

الخميس، 21 مارس 2019 07:13 ص
طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الخميس غائم أحياناً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من بعد الظهيرة.

الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار، مع هبات قد تصل الى 35 عقدة في وقت لاحق بعد الظهيرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر، وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة البحرين للثقافة والآثار تحتفى بيوم الشعر العربى والعالمى مع "هارمونى" غدًا

ارتفاع بورصات الخليج باستثناء السعودية.. عمليات شراء على الأسهم القيادية تصعد بسوق دبى.. وأسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء.. وصعود جماعى لمؤشرات الكويت لليوم الثالث على التوالى

سفير البحرين فى بكين: مبادرة الحزام والطريق مفتاح السلام فى الشرق الأوسط

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات

سفير البحرين فى مصر يقيم حفل استقبال للسفير العراقى الجديد

طقس

البحرين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة