video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 05:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس غائم جزئيا على معظم مناطق السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة

الخميس، 21 مارس 2019 05:15 ص
طقس غائم جزئيا على معظم مناطق السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة طقس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مناطق(الرياض ، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية) .كذلك على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة).


وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: طقس حار على جنوب البلاد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

الأرصاد:طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

طقس

السعودية

أخبار عربية

سحب

أمطار




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة