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طالب يطعن زميله بمطواه فى "قعدة هزار" بالخصوص

الخميس، 21 مارس 2019 04:58 ص
طالب يطعن زميله بمطواه فى "قعدة هزار" بالخصوص جثة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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طعن طالب ثانوى زميله بالمطواة فلقى مصرعه في الحال، خلال "قعدة هزار" بالخصوص، وفرَّ المتهم هاربا من مكان الواقعة، وجري نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد سعيد مأمور  قسم شرطة الخصوص، إشارة من المستشفى بوصول "أ م أ" 18 عاما، طالب، جثة هامدة، إثر طعنة نافذة بالصدر.

جري إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا آخر زميل المدنى عليه يدعى " ع ص" 18 عاما، أثناء جلوسهما، وبصحبتهما اثنان آخران زميلاهما في "قعدة هزار" معا فتحول الهزار إلى جد.

وطعن المتهم المجني عليه بالمطواة وفرَّ هاربا وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ القبض على المتهم.

 


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