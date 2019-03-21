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طائرتان روسيتان تجبران قاذفة أمريكية على الابتعاد عن الحدود الروسية

الخميس، 21 مارس 2019 01:09 م
طائرتان روسيتان تجبران قاذفة أمريكية على الابتعاد عن الحدود الروسية طائرة سوخوى
أ ش أ
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن طائرتين روسيتين من طراز "سوخوى-27" أجبرتا قاذفة قنابل أمريكية من طراز "بى-52" على التحليق بعيدا عن الحدود الروسية.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن القاذفة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وتمكنت وسائل التحكم فى المجال الجوى الروسى من رصدها بعيدا عن الحدود، ووضعها تحت المراقبة.
وأوضح البيان أن طائرتى "سوخوى-27" التابعتين لقوات الدفاع الجوى الروسية تلقيتا تعليمات برصد الطائرة ومتابعتها، وبعد أن غيرت القاذفة الأمريكية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية عادت الطائرتان إلى القاعدة.
وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للواقعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".


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