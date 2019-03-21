ضوابط التعليم لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس × 8 معلومات

كتب محمود طه حسين

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة ضوابط لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس، خاصة بعد اكتشاف وجود عجز صارخ فى بعض التخصصات مع انطلاق العام الدراسى الجارى.

"اليوم السابع" يستغرض فى 8 خطوات أهم تلك الضوابط:

1ـ حصر العجز والزيادة فى المدارس وليس على مستوى الإدارة أو المديرية.

2ـ قيام الوزارة بسد العجز فى بعض السنوات الدراسية من خلال تكليف معلمين من بعض المدارس والتخصصات المختلفة.

3ـ إعلان مسابقة العقود المؤقتة وبدء التعيين لمدة 3 شهور على أن يتم اختيار 65 ألف معلم.

4ـ الإعلان عن مسابقة جديدة خلال الصيف.

5ـ آخر أبريل فتح باب التنقلات للمعلمين بين المحافظات والإدارات التعليمية لتحقيق الاستقرار الوظيفى.

6ـ تخصيص رابط إلكترونى للشكاوى والتظلمات للمعلمين بدلاً من الشكاوى الورقية وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات، وذلك عبر الرابط: https://teachers-requests.moe.gov.eg/

7ـ فتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين.

8- فتح باب تلقى طلبات الانتداب والموافقة عليها بعد إجراء المسح الشامل لجميع مدارس الجمهورية وتحديد العجز والزيادة حتى الانتهاء من تسكين معلمي المسابقة المؤقتة للمعلمين.