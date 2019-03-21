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ضبط 1330 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 463 مخالفة مرورية بالبحيرة

الخميس، 21 مارس 2019 11:40 ص
ضبط 1330 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 463 مخالفة مرورية بالبحيرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1330 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس.
 
وتم تحرير 463 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة. كما أسفرت الحملة، عن إزالة 1000حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.
 

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