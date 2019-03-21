ضبط شخص يدير صفحة بالفيس بوك تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل "فيس بوك" لترويج شهادات جامعية مزورة بمقابل مادى.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط "محمد ز. م"مهندس زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإدعاء بقدرته على تزوير شهادات جامعية نظير مبالغ مالية.

وضبط بحوزته (جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب") وبفحصه تبين أنه المستخدم فى إرتكاب الواقعة، كما تم ضبط (ماسح ضوئى "سكانر" زجاجات مواد كيمائية- أكلاشيهات مختلفة "تُستخدم فى أعمال التزوير"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأقر بقيامه بتزوير الشهادات بإستخدام "برامج تقنية " لمن يرغب فى الحصول عليها للإستفادة منهم مادياً.