video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخص يدير صفحة بالفيس بوك تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية

الخميس، 21 مارس 2019 04:11 م
ضبط شخص يدير صفحة بالفيس بوك تخصصت في تزوير الشهادات الجامعية تزوير ـ أرشيفية
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل "فيس بوك" لترويج شهادات جامعية مزورة بمقابل مادى.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من ضبط "محمد ز. م"مهندس زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإدعاء بقدرته على تزوير شهادات جامعية نظير مبالغ مالية.

وضبط بحوزته (جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب") وبفحصه تبين أنه المستخدم فى إرتكاب الواقعة، كما تم ضبط (ماسح ضوئى "سكانر" زجاجات مواد كيمائية- أكلاشيهات مختلفة "تُستخدم فى أعمال التزوير"،     وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأقر بقيامه بتزوير الشهادات بإستخدام "برامج تقنية " لمن يرغب فى الحصول عليها للإستفادة منهم مادياً.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة صاحب كامب شهير بمنطقة القصير للمحاكمة العاجلة لتورطه في تزوير مستندات

تزوير

الفيس بوك

حملات امنية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة