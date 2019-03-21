ضبط سائق يقوم بتهريب قطع غيار سيارات بميناء دمياط

دمياط عبده عبد البارى

تمكنت الإدارة العامة للأمن بميناء دمياط، بالتنسيق مع مركز العمليات المشترك ومنظومة المراقبة الأمنية بالكاميرات، من إكتشاف إحدى السيارات الربع نقل، يقوم سائقها بنقل شكائر بيضاء كبيرة الحجم من داخل إحدى الحاويات بساحة الوارد إلى غرفة ماكينة السيارات، وهو الأمر الذى أثار الشكوك لدى القائمين على منظومة المراقبة بالكاميرات.

وعلى الفور تم إبلاغ الإدارة العامة للأمن، التى دفعت بأفراد منها على بوابات الخروج المختلفة، ومتابعة السيارة حتى ضبطها، وبها عدد 3 شكائر تحتوى على قطع غيار سيارات وموتسيكلات، وتم التحفظ عليها وتسليمها للجهات المختصة.

يأتى ذلك، فى اطار سياسات الدولة وتوجيهات وزير النقل، بمكافحة الفساد بكافة أنواعه، داخل المؤسسات التابعة للوزارة وإستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط، لإحكام السيطرة الأمنية داخل الميناء لمكافحة عمليات التهريب بإعتبارها أحد أشكال الفساد .