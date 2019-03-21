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صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى

الخميس، 21 مارس 2019 02:44 م
صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد منفذ طابا البري، الذي جرى تطويره بتكلفة تصل الي 49 مليون جنيه، تضمنت أعمال التطوير إقامة منطقة سوق حرة، وتطوير الحمامات والصالات، ومبني جهاز الاتصالات.
 
وقال فوده، أنه جري تطوير المنفذ لكي يليق بمكانة مصر، موضحا أن الإجراءات التفتيشية به تتم داخل وخارج الصالات، وإجراء التعقيم الأمني بشكل حضارى.
 
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المنفذ يعد أقرب منطقة لنقطة " 91 "، والتي كان عليها الخلاف في قضية طابا الشهيرة، مقدما الشكر للرجال القوات المسلحة الذين يسهرون لحماية حدود المنطقة.
 
كما قام محافظ جنوب سيناء، بإفتتاح المكتبة النموذجية بالقرية البدوية بمدينة طابا، وأوضح أن المحافظة قامت بتجهيزها وامتدادها بالكتب العلمية والأدبية، لتثقيف أبناء طابا، بتكلفة تتعدى 2 مليون جنيه .
 
صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى (1)
 

صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى (2)
 

صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى (3)
 

صور وفيديو.. محافظ جنوب سيناء يتفقد منفذ طابا البرى (4)
 
 

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