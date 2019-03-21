صور.. "نقطة مياة بتفرق" ندوة عن ترشيد استهلاك المياه بمطروح

مطروح- حسن مشالي

نظمت إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الخميس، ندوة تحت شعار "نقطة حياة بتفرق" لطلاب مدارس التعليم الأساسى، بقاعة المؤتمرات بمركز إعلام مطروح، على هامش انطلاق الأسبوع المائى الذى تنظمه الشركة فى الفترة من 22 وحتى 28 مارس الجاري.

وأكدت وفاء محمود، مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة، خلال كلمتها، أهمية الحفاظ على مياه الشرب ومصادرها فى مصر، مع ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتوعية بالسلوكيات الاجتماعية اللازم إتباعها لترشيد الاستهلاك.

تضمنت الندوة الإجابة على الأسئلة التثقيفية عن المياه، والتى تم طرحها على الحاضرين، وتم توزيع جوائز تشجيعية على الفائزين.

يذكر أن شركة مياه مطروح، تشترك فى الأسبوع المائى الذى تنظمه الشركة القابضة لمياه الشرب، على مستوى جميع الشركات التابعة بمختلف المحافظات، وتم إعداد برنامج خاص بهذا الأسبوع بداية من 22 حتى 28 مارس الجاري، فى إطار الاحتفالات بيوم المياه العالمي.



ندوة بمطروح عن ترشيد استهلاك المياه (1)



ندوة بمطروح عن ترشيد استهلاك المياه (2)



ندوة بمطروح عن ترشيد استهلاك المياه (3)



ندوة بمطروح عن ترشيد استهلاك المياه (4)



ندوة بمطروح عن ترشيد استهلاك المياه (5)