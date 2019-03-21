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صور.. محمد بن راشد من معرض "آرت دبى": الفن رسالة وحضارة وإبداع متجدد

الخميس، 21 مارس 2019 04:30 م
صور.. محمد بن راشد من معرض "آرت دبى": الفن رسالة وحضارة وإبداع متجدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
كتب محمد رضا
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زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الخميس، المعرض الفنى الثقافى "آرت دبى"، الذى ينظمه مركز دبى المالى العالمى، فى مدينة جميرا، بدبى، فى الفترة من 20 إلى 23 مارس الجارى، بمشاركة 500 فنان ورسام ونحات من دولة الإمارات ودول عربية وأجنبية، إلى جانب ما يزيد على 90 صالة عرض "جاليرى" تمثل مع الفنانين 40 دولة حول العالم.

وتجول حاكم دبى، يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبى، وعدد من الفنانين العالميين والمسئولين فى المعرض فى صالات وأروقة "آرت دبى"، مستهلًا جولته فى صالة إحدى العلامات التجارية الفرنسية الشهيرة فى تصميم وتصنيع المجوهرات والحلى الثمينة والمميزة، حيث شاهد مجموعة من هذه المجوهرات الفريدة التى تعرض لأول مرة فى "آرت دبى" وصممها فنانون عالميون متخصصون فى تصميم وصناعة الحلى من الماس والذهب والياقوت والزمرد وغيرها من المعادن والأحجار الكريمة.

 

حاكم دبى فى معرض "آرت دبى"
حاكم دبى فى معرض "آرت دبى"

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى تعليق على صوره خلال الجولة داخل المعرض الفنى، "خلال زيارتى لمعرض "آرت دبى".. 500 فنان من 40 دولة اجتمعوا فى واحة فنية ثقافية فى وسط دبى.. الفن رسالة وحضارة وإبداع متجدد.. الفن قصة الإنسان بخيال أخيه الإنسان".

وخلال جولته، أعرب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عن سعادته بالحضور المكثف والمميز لصالات عرض دولية وفنانين عالميين جاءوا إلى الإمارات كى يعرضوا إبداعاتهم الفنية ورسومات تشكيلية ولوحات ومنحوتات مميزة، مضيفًا أن "استمرارية "آرت دبى" وتطوره على مدى ثلاثة عشر عامًا يعكس نجاحه وأهميته بالنسبة للعارضين والمشاركين فى فعالياته أولًا وبالنسبة لعشاق الفن فى دولة الإمارات والمنطقة"، فيما اعتبر المعرض رسالة إنسانية موجهة إلى ثقافات العالم تحمل بين سطورها دعوة محبة وسلام وقبول الآخر.

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زيارة محمد بن راشد لمعرض "آرت دبى" الفنى

 

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تدوينة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 

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محمد بن راشد يتفقد معروضات "آرت دبى"

 

 


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