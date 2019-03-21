صور.. محافظ سوهاج يوجه بعلاج طفلة تعانى من عيب خلقى بالقلب

سوهاج - عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بعلاج طفلة تعانى من عيب خلقى بالقلب، وتوفير الرعاية الطبية لها، وذلك بعد استغاثة جدها وتقديمه طلب بسرعة إجراء عملية قلب مفتوح لها.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ وجه فرع التأمين الصحى بالمحافظة للتنسيق مع مستشفى أبو الريش بالقاهرة لإجراء العملية فوراً.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ سوهاج للمواطنين بمكتبه، حيث استقبل 103 مواطنين خلال 3 أيام، وذلك للتواصل المباشر معهم لبحث مطالبهم وشكواهم، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمى إن المحافظ وجه بترخيص 8 أكشاك لمواطنين بمراكز سوهاج، وأخميم، والمنشأة، وحى غرب، ودار السلام، حيث يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، ويحتاجون إلى مصدر دخل مناسب لهم.

وأضاف أن المحافظ وجه مديرية التضامن الاجتماعى بفحص 27 طلبا، لتقديم المساعدات اللازمة لهم، لافتاً إلى أنه بين تلك الطلبات مواطن من مركز أخميم يتظلم من إيقاف معاش ابنته المعاقة، برغم حصولها على نسبة الاستحقاق من القومسيون الطبي، حيث وجه المحافظ بفحص الشكوى وبيان سبب توقف صرف المعاش.

وكشف "التونى" أن المحافظ وجه مديرية التضامن الاجتماعى ببحث حالة مواطنة مطلقة تعول بعد تقدمها بطلب مساعدتها فى إعادة تأهيل شقتها التى نشب بها حريق،وتقديم المساعدات اللازمة لها بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار المتحدث الرسمى باسم محافظة سوهاج إلى أنه من ضمن الطلبات، مواطن يقيم بمركز البلينا، ويتضرر من عدم قدرته المادية على إعادة تأهيل منزله، خاصة أن والده متوفى ويعانى ظروف صحية بالقلب، موضحاً أن المحافظ أحال الطلب الى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منزله، لإمكانية ضمه إلى المبادرة وإعادة تأهيله.

كما تقدم بعض المواطنين من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلبات لنقلهم من مكان عملهم، نظراً لظروفهم الخاصة ومحل إقامتهم، حيث قرر المحافظ دراسة تلك الطلبات مراعاةً لظروفهم الاجتماعية.