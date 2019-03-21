صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم ممثلى المجتمع المدني بطابا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال حفل ثقافي وأمسية شعرية، اقيمت بمدينة طابا اليوم الخميس، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، عددا من ممثلي المجتمع المدني لمساهماتهم الفعالة في تنمية المحافظة والمشاركة في انشطتها، والعمل على إظهار مدينة طابا بالمظهر اللائق.

كما كرم المحافظ الشيخ سلامة مسمح، مساعد رئيس مدينة طابا لشئون البدو وشيخ قبيلة الأحيوات، وعماد الطرابيشي، ممثل المالك لأكبر منتجع سياحي بطابا، ومديري بعض الفنادق الكبري المتميزة بطابا، مقدما لهم الشهادات التقديرية تعبيرا عن شكره واعتزازه بهم وبمشاركتهم المتميزة.











