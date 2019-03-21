صور.. سامح عاشور يزور مقر "المحامين" بالإسكندرية.. ويؤكد: نسعى لتحسين الخدمات

كتب محمد السيد

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، مقر النقابة العامة بمدينة الإسكندرية.

وأوضح السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، أن النقيب العام زار إدارات العلاج والاشتراك والمعاش بالمقر، وحث العاملين على أداء واجبهم على أكمل وجه بما ييسر على المحامين تأدية طلباتهم.

كما التقى "عاشور" بالمحامين المتواجدين بالمقر، واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم ببذل مجلس النقابة لأقصى جهده من أجل تحسين الخدمات المقدمة إليهم، ورفع مكانة المحاماة والمحامين، وتفقد كذلك معرض البدل المقام بمقر النقابة، وكلف المسئول عنه بزيادة الخصومات المقدمة للمحامين عليها.

ووضع المحامون لافتة بمقر النقابة، تعبر عن تضامنهم مع قرارات "عاشور" المتعلقة بتنقية الجداول، واستبعاد الدخلاء على المهنة.