صور..رئيس المصرية للمطارات يجتمع بالعاملين للوقوف على آخر مستجدات الشركة

كتبت رحاب نبيل

اجتمع اللواء الطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بالشركة، لتوضيح أهداف ومهام الشركة فى الفترة المستقبلية، والوقوف على المستجدات الخاصة بالشركة ومطارتها التابعة من تطوير ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

وعرض طارق فوزى، عرض تقديمى لكل المطارات التى قامت الشركة بتطويرها ومن ضمنها مطار شرم الشيخ، برج العرب، الغردقة، سانت كاترين، الاقصر، سفنكس ومطار أسوان، مؤكدا أنه لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولا مجهود العاملين بالشركة وقدم شكره وتقديره لجميع العاملين على المجهود المبذول فى الاونة الاخيرة داعيا العاملين لبذل المزيد من العمل لتحقيق اهداف الشركة المرجوه.