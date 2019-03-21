صور.. توزيع مساعدات على أسر السجناء بمناسبة عيد الأم

أقام قطاع الأمن الإجتماعى ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلاً بنادى ضباط الشرطة بالنزهة بمديرية أمن الإسكندرية، لتقديم المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية، البحيرة، مطروح) وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الأم 2019.

وتم خلال الحفل تقديم المساعدات لـ250 حالة من المفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين عبارة عن (97 جهاز كهربائى متنوع – 1000كرتونة مواد غذائية – 21 ماكينة خياطة – 300 بطانية ولحاف – 900 قطعة "ملابس، شنط"- 13 مشروع صغير – 3 تروسيكل – 2 جهاز عروسة) بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية .

ومن جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.



المساعدات



توزيع مساعدات